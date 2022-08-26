台東縣長饒慶鈴26日受邀參加「受衝擊縣市首長及民意代表齊為農漁民發聲」記者會。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣長饒慶鈴26日受邀參加「受衝擊縣市首長及民意代表齊為農漁民發聲」記者會。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

大陸禁台農漁產 饒慶鈴、徐榛蔚、張麗善喊話中央

大陸自去年9月陸續宣布多項台灣農漁產品暫停進口，農漁民權益及收入受損。台東縣長饒慶鈴26日受邀參加「受衝擊縣市首長及民意代表齊為農漁民發聲」記者會。饒慶鈴對中央喊話，如果釋迦是「政治問題」那就請中央「政治解決」，不要讓農民成為兩岸政治操作下的犧牲品，應提出對策務實解決農漁特產品外銷問題。

立法委員傅崐萁26日在立法院召開記者會，邀集台東縣長饒慶鈴、花蓮縣長徐榛蔚及雲林縣長張麗善等受衝擊縣市首長，以及國民黨立院黨團齊為農漁民發聲，要求政府拿出具體方案救救農漁民。

饒慶鈴表示，台東釋迦銷陸自去年9月受阻，台東縣政府積極協助農民努力顧好品質，同時補助產銷班及合作社購置空壓機109台，噴除粉介殼蟲，做好田間管理，並攜手各農會、合作社及包裝廠全力開拓鳳梨釋迦內銷銷售管道，在台灣各連鎖超商及超市、大賣場等上架，並聯手花蓮、新北、台中、金門等縣市，力求穩住市場價格。

鳳梨釋迦今年產期將至，目前仍暫時無法行銷到對岸，台東縣政府與農友正努力修正檢疫問題，希望能夠尋求銷往其他國家地區，希望減輕損失，不料農委會不但僅拿出美化後的數據卻無積極有效作為。

蔡英文總統日前到台東與青農座談時，卻直指釋迦是政治問題，讓農民、農會、縣府都相當震驚，顯然對岸暫停鳳梨釋迦進口是政治操作下的結果。因此，呼籲中央不論怎樣的政治操作，但千萬不要讓終年辛苦的農民成為祭品，希望中央重啟兩岸農漁產品銷售對話、不要美化。

台東縣4、5年前配合新南向政策，計畫將鳳梨釋迦銷往越南，但卻因檢疫問題卡關，鳳梨釋迦最後也只能銷毀，饒慶鈴也請中央提出文件或說明，究竟針對鳳梨釋迦外銷，和多少國家談了關稅及檢疫條件。

饒慶鈴進一步表示，去年農委會提出10億元加碼以及3支箭，外銷目標為5千公噸、內銷5千公噸、加工3千公噸，台東縣政府一定會積極配合農委會提出的「外銷、內銷、加工」3支箭來協助農民行銷台東釋迦，其中，內銷部分縣府配合農會、農民會努力推廣，但外銷及加工還是有很多問題，不是地方政府層級就能解決，也請蔡總統及中央好好傾聽在地農民的聲音、農民的感受。

此外，目前包括鳳梨釋迦、鳳梨、文旦、石斑魚等等農漁產品統統無法銷往大陸，兩岸、國防、外交都屬於中央權責，如果蔡英文總統定調鳳梨釋迦是政治問題，就請中央透過政治方式來積極協助農民解決，並盡速重啟兩岸對話，或授權地方產官學界組成類NGO團體重啟兩岸對話，務實解決農漁特產品外銷問題。