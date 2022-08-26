不少人有程度不一的頭暈症狀，醫師提醒，若頭暈或不平衡感持續超過3個月，有可能罹患「持續性姿勢-知覺性頭暈」（PPPD），一旦發作甚至連正常走路都辦不到，嚴重影響生活及工作。

北醫大台北神經醫學中心醫師李薰華分享，一名住在宜蘭的75歲女性長期頭暈，患者就醫多次，試過中、西藥都無法緩解症狀。李薰華說，她其實就是PPPD患者，一般止暈藥物幫助不大；透過多次前庭復健，頭暈不適才大幅改善。

李薰華指出，一般頭暈患者約有2成屬PPPD，且該疾病常和焦慮、憂鬱共病，其原因可能與大腦內的神經傳導物質有關，尚未完全釐清，一般會透過抗憂鬱藥物，搭配平衡復健進行治療。由於PPPD是近年較新的疾病，許多患者罹病仍不自知，也易被誤診。

值得注意的是，這些患者的身體平衡系統，對動作及周遭環境非常敏感，當處於背景吵雜、人多的環境（如菜市場）時，會大受刺激甚至進一步惡化。提醒有頭暈症狀的民眾千萬別輕忽，應就醫排除中風等較嚴重的疾病，避免錯過黃金治療時機。