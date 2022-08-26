年底九合一選舉將至，昨(25日)總統蔡英文到新北市板橋、三重為民進黨新北市長參選人林佳龍站台造勢。林今(26日)在臉書PO文感謝總統的推薦，並說有信心也有決心，要從社會福利、交通建設、產業發展等面向，全面帶領新北大翻新，打造新北新志氣。

昨晚林佳龍與蔡英文總統、羅致政、張宏陸、林淑芬委員，一起到板橋潮和宮、三重義天宮參拜，齊心為台灣祈福，也祈求年底能成功翻轉新北。過程中，總統也親自與鄉親誠懇拜託：「年底市長票，一定要投給有魄力、會做事的林佳龍！」

林佳龍十分感謝小英總統的推薦，他說，知道在這場選戰中，所肩負的不僅是城市加速發展的盼望、民進黨重返新北執政的希望，更是400萬市民對新北、新都、新格局的期望！​自己從國安會諮委、新聞局長到立委，一路為這塊土地及台灣人民來做事，並於台中深耕蹲點、十年磨一劍，有幸獲得服務大台中的寶貴機會，從而擁有治理城市的實戰經驗，後來加入「有政府會做事」團隊，到交通部繼續為民服務。

正因為這些經歷，林佳龍表示，有信心能延續蘇貞昌院長在台北縣長任內，以及小英總統2016年執政後，為新北打下建設基礎；也有決心，要從社會福利、交通建設、產業發展等面向，全面帶領新北大翻新，打造新北新志氣！​