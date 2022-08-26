低碳水泥時代來臨，亞泥(1102)積極擴大低碳水泥生產線，正規畫生產新興的三元混合水泥，用途和卜特蘭石灰石水泥相似，但強度更優、滲透性更低、耐腐蝕性更強，最重要的是減碳效果更高預期可達46%。

經濟部標準檢驗局這個月初正式公告，我國CNS15286水硬性混合水泥國家標準已完成修訂，將與國際接軌，新增兩款低碳水泥，分別是「卜特蘭石灰石水泥」和「三元混合水泥」。

亞洲水泥副總經理兼總廠長張志鵬表示，亞泥身為水泥業減排領頭羊，早已訂定多項減碳策略並付諸實行，研發生產低碳水泥，就是亞泥邁向淨零碳排重要路徑之一。亞泥指出，早在十年前就獨家開發有綠色水泥概念的墁砌水泥，主要用在牆面打底粉光、砌磚、鋪地磚及地坪。墁砌水泥生產過程，每公噸可以降低16%溫室氣體排放、減少5%天然礦物使用、以及15%煤炭耗用，還具有極優異的抗裂性能，可以大幅改善施工品質，讓施工方式更便利，預計2030年以前，墁砌水泥年出貨量將達30萬噸以上。

此外，亞泥自行研發的卜特蘭石灰石水泥，比現行市面上常用的傳統水泥，每噸可減低天然礦物39公斤、煤炭11公斤，用電少5度，溫室氣體還能減量12%，除了更符合環保需求，同時提高抗硫酸鹽能力，可用在一般建築、橋梁、鋪路、預鑄混凝土以及巨積混凝土，今年4月已經成功銷往美國。

值得一提的是，當國際間開始採用卜特蘭石灰石水泥時，國內的水泥CNS標準因尚未修訂，使得這款減碳水泥，仍無法在台灣運用，為此，亞泥提出申請，近半年來全力推動，並和產官學各方共同研議後，國家標準已納入卜特蘭石灰石水泥，未來將可加速我國低碳水泥發展，讓打造綠色建築，友善環境，再也不是口號。