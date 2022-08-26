根據過去歷史經驗，生技類股於1990、2000、2008與2020年經濟開始衰退的期間，生技股價指數表現皆贏過大盤。目前又為歷史低點位置，富蘭克林華美生技基金經理人劉翠玲表示，生技醫療類股先前因市場對於聯準會升息等疑慮，去年提早進入修正區間，今年無論是NBI指數或標普500生技指數股價皆處在低位(10年均線附近)，儘管第二季美國鷹派升息，但被錯殺的股票，投資價值已經浮現，可由市場法人買盤不斷積極進駐，股價指數於7至8月重新回升站上季線看出。

在台股掛牌的3檔生技ETF，今早以國泰基因免疫革命(00898)漲幅最佳，其次為富邦基因免疫生技(00897)，而群益NBI生技(00678)則小幅下跌。

生技類股這波領先市場反彈，儘管5月6月有兩波拉回整理，但近期NBI生技指數除站穩季線外，還持續向上挑戰季線。富蘭克林華美投信表示，根據過去歷史經驗，生技類股於1990、2000、2008與2020年經濟開始衰退的期間，生技股價指數表現皆贏過大盤，目前指數又接近歷史低點位置，建議投資人不妨分批單筆或定期定額中長期投資，迎接市場反彈。

就生技醫療產業而言，劉翠玲分析，通常八成生技股跌破年線後，目前都是最佳進場買點；另外，受Covid-19疫情干擾，生技產業在2020年至2022上半年平均併購金額明顯低於過往7年平均上半年併購金額43億，隨著疫情退燒，遞延併購案已陸續出現，預料推升全年度企業併購案總金額。

國泰基金免疫革命（00898）追蹤Solactive全球基因免疫與醫療革命指數，成分股也包含了如莫德納、BNT、AZ和Novavax等主流疫苗大廠。富邦基金免疫生技（00897）追蹤NYSE FactSet全球基因免疫生技指數，成分股的組成主要從全球43個國家的上市股票和存託憑證組成的資金池中，以FactSet產業分類系統挑選出與生技醫療產業相關公司，再以關鍵字分數為依據，篩選出最終分數排名前50高的企業。群益NBI生技（00678）追蹤美國那斯達克生技指數，成分股的組成主要來自那斯達克上市股票中屬於生物科技與醫藥產業的個股。