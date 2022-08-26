宜蘭籍漁船「明豐漁1號」今(111)年1月11日在澎湖北海海域涉嫌走私1.5公噸（市價約值新臺幣30億）K他命毒品企圖闖關入境，創澎湖歷年海上運毒被查獲最高紀錄。海巡署歷經半年偵辦，將運毒船員及船長、幕後毒梟等5人全數逮捕，全案依違反《毒品危害防治條例》送宜蘭地方檢察署偵辦。

海巡署宜蘭查緝隊去年12月掌握線報，鎖定「明豐漁1號」企圖海上走私毒品，報請宜蘭地檢署指揮偵辦，海巡署偵防分署宜蘭查緝隊納編本分署彰化、高雄、台中查緝隊、艦隊分署第三、第七、第八海巡隊、北部分署第一岸巡隊與金馬澎分署第七岸巡隊、刑事警察局偵查第九大隊、新北市警察局永和分局等單位共組專案小組，合擊破獲海上最大宗1.5噸愷他命毒品走私案。

據了解，海巡署宜蘭查緝隊得悉「明豐漁1號」漁船10日從越南出海，協請彰化查緝隊出動台中海巡隊巡防艇出海跟監，赫然在澎湖北海30多浬處接近海峽中線海域發現「明豐漁1號」行蹤，就近將漁船押回澎湖海巡隊部偵辦。

海巡署宜蘭、彰化、高雄及澎湖4縣市查緝隊聯合登船查察，查緝隊員還特別將磅秤帶上船秤重，經一番搜索，在船艙甲板夾層中起獲約1.5公噸的K他命毒品(市價約值新臺幣30億)，數量之多令現場查緝人員咋舌。全案依違反《毒品危害防治條例》送宜蘭地方檢察署偵辦。

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海巡署澎湖破獲史上最大K他命毒品走私案。(海巡署提供)

海巡署澎湖破獲史上最大K他命毒品走私案。(海巡署提供)

海巡署澎湖破獲史上最大K他命毒品走私案。(海巡署提供)