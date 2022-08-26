國民黨新竹市長參選人林耕仁26日馬不停蹄續跑基層拜票，林耕仁指出，新竹發展模式到了改變的關鍵時刻，城市治理應回歸市民的需求，找回新竹光榮感，他也說，距離選前剩不到3個月，他會走遍大街小巷，爭取與市民一起打拚，共同創造城市新價值的機會。

林耕仁26日在市議員黃文政、議員參選人張文興、陳清智、里長參選人林宸玉、鄭正鈐委員辦公室副主任李啟煇陪同下，來到東區建華里拜票，隨後到福興宮參拜為市民祈福。

針對民調指出，76.6％民眾認為殺警刑責應加重，林耕仁表示，殺警案引發社會集體不安，如果政府都不能讓警察自我保護，一般民眾又要如何安穩生活？其中1名殉職警員家屬對政府發出怒吼，不知有無讓政府覺醒？

林耕仁認為，社會治安是政府最重要的責任，這是為何有許多民眾支持刑責加重、支持司法從重量刑的原因，他指執政黨不能再自我封閉、自我欺騙、甚至自我感覺良好，並要「今天公祭、明天忘記」的政府，不要再麻木下去。

另外，林耕仁也提到，根據新竹市審計室報告，市府辦理建築工程的預算書圖審查制度有多項問題，審計室抽查18項5千萬元以上工程案，發現全都沒有針對材料數量，做實質審查並留存紀錄，市府更坦承「今年開始加強自主檢核機制」。

林耕仁指出，這代表今年以前市府重大工程標案，全都未就材料數量做實質的審查並保存紀錄，也就是說，廠商如果偷工減料或者未按圖施工，市府也無從知悉，人民納稅錢等於不知漂向何處。

他更質疑，新竹棒球場未驗收就開打，已經讓新竹市民付出代價，到底還有多少「類棒球場」的未爆彈，公共安全絕對不容妥協，要求市府必須清楚交代。