警方通報動保處派員前往，將烏龜帶回安置照料。（警方提供）

烏龜逛大街，竟是保育類動物！新北市淡水警分局興華派出所本月19日受理一起動物救援案件，1名42歲的蔡姓男子捧著一隻烏龜走進派出所，表示那是台灣唯一陸棲性淡水龜「食蛇龜」，同時也是保育類的烏龜，警方便立刻通報動保處前來安置。

蔡男在19日上午9時許騎車上班途中，發現馬路中央有塊「石頭」，因擔心車輛通過時不慎碾壓造成事故，因此下車想將其移至路旁，走近一看才發現竟然是隻烏龜，由於蔡男本身有飼養「蘇卡達象龜」，因此一眼就認出那是台灣一級保育類動物的「食蛇龜」，於是趕緊將牠帶到派出所尋求協助。

「警察先生！我在馬路上撿到一隻保育類的烏龜」派出所警員聽聞後不可置信，經過查證與蔡男的解說後，才發現眼前的烏龜大有來頭，所以趕緊將牠安置在水桶中，並立刻通報動保處派員前來處置；動保人員檔場後初步檢視食蛇龜無明顯外傷，且活動力旺盛，變先行將牠裝入籠內帶回照料，待體力及健康狀態恢復後再行野放。

淡水分局表示，食蛇龜數量稀少，屬一級保育類動物，任何從野外捕獵的商業用途均被禁止，呼籲民眾如於野外發現疑似保育類動物請勿任意捕捉或飼養，可聯繫當地派出所協助，也可通報動保單位處理，不可擅自飼養、販賣，以免觸法。