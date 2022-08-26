藝人謝忻私密照日前外流，她選擇報案處理，但日前士檢以查無證據結案，讓她覺得非常失望，在臉書吐露「先是錯愕，接著是氣憤、難過、無助…」士林地檢署26日回應表示，檢察官調查時，向google及中華電信調取雲端硬碟，但登入登出資料均無法辨別、多為境外國家的IP，故查無IP使用者的資料，當事人的手機及電腦經數位採證，也沒有被入侵痕跡，若未來有新的事證，檢方將持續追查。

謝忻透過臉書表示收到士林地檢署來函，結果卻是查無事證簽結，讓她覺得失望，原本以為法律會還她公道，「現在我不知道該相信什麼了。」

士林地檢署表示，當初檢警獲報後全力偵辦此案，但雲端硬碟登入登出是境外IP，告訴人、證人都很配合調查，但提出手機及電腦供數位採證鑑識，未發現有遭侵入或雲端硬碟之連結被誤傳送出之情形。

檢方調查完相關證據後，曾再次請告訴人及相關證人到署，當庭告知調查所得證據，另詢問還有無其他證據或線索可供繼續追查，本案因已盡調查能事，仍查不到具體犯罪行為人，無法提起公訴，只能依法先行簽結，未來告訴人或相關人士如有新的線索，仍會繼續分案追查。