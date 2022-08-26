新北市立圖書館2011年起推動行動圖書館，派車至各據點服務，先前僅有3部行動書車巡迴偏鄉，國際獅子會300-B1區近期捐贈「學習啟蒙號」書車，將在開學後加入行動閱讀巡迴服務，圖書館也將數位設備結合車體，打造成全台最大的數位行動書車，提供偏鄉學童一站式的閱讀教學服務。

新北市立圖書館今舉行捐贈儀式，文化局長龔雅雯接受國際獅子會300-B1區總監陳賢能代表贈送的「學習之鑰」，宣布「學習啟蒙號」行動書車正式啟用，該車不僅可以容納1800冊以上圖書、50多種雜誌，同時也與科技設備結合，車內配有86吋數位觸控螢幕，以及10萬種電子書任意租借，學童只要掃描行動電子書牆上的QRCcde，便可使用數位閱讀。

為了配合108課綱，行動書車也將結合數位閱讀、科技體驗，隨車提供VR虛擬教具、虛擬機器人、無人機、平板電腦等數位設備，給予偏鄉學童一站式的服務，透過閱讀了解未來趨勢、熟知AI等新興科技的發展。

龔雅雯說，新北轄內獅友長期投入社會公益服務，這次與新北市立圖書館合作，捐贈270萬打造出全台最大的數位行動書車，未來偏鄉行動閱讀服務將擴增至每月32次，並推出「圖書預選到站直送」服務，每季將更新推薦書單，讓學校、社會申請書車時可以同步選出，整理配送到站。

新北市立圖書館表示，新北市目前有3部行動書車，10年服務超過8200場次，利用人次高達111萬6000餘人，這次數位行動圖書車啟用後，將投入巡迴服務，市府目前已與新北市文化基金會推廣樂齡閱讀箱巡迴計畫，將提供1500本圖書到30個社福單位，行動書車、科技閱讀體驗服務將免費開放偏遠學校、社區團體、社福單位等團體申請，詳情可至新北市立圖書館網站(http://www.library.ntpc.gov.tw)查詢。