高雄市政府推出「台灣IP．高雄原創」6大貼圖明星席捲全台，日前乘勝推出限定「聊療杯」，其中由臺灣菸酒股份有限公司贊助提供「台啤聯名款」刻正全面進駐高雄海產攤，目前已超過150間店家可供客人使用。台啤市府聯手台灣設計進入市民生活，台灣IP萌翻海產攤熱炒店，讓6大療癒角色陪大家喝啤酒、吃燒烤！

高雄市長陳其邁表示，這次一起推出的限定商品「聊療杯」，要特別感謝台酒公司響應推出台啤聯名款，現在不少熱炒店家都已經可以供客人使用，接下來迎接台灣設計展的到來，還有更多精彩活動推出，歡迎大家來高雄相約聚餐，讓「聊療杯」交流與家人朋友的感情，除台啤聯名款還有限定販售款，請各位千萬不要錯過，可以馬上到「高雄幣平台」下單收藏。

副市長史哲表示，這次「台灣IP．高雄原創」計畫展現高雄原創IP商品強大競爭力，延續文博會後熱潮「聊療杯」魅力不減，不少海產攤店家已透過台酒取得贊助的台啤聯名款聊療杯，趕搭這股台灣IP萌經濟熱潮，一方面台灣IP獲得更多曝光機會，二方面店家也能藉由台灣IP打造店內新亮點，創造雙贏局面。海產攤熱炒店是最有人情的台灣味象徵，很期待作為很有台灣味的社交空間可以和「聊療杯」迸出精彩火花。

高雄在地熱炒店業者表示，文博台設展系列活動吸引不少遊客到訪高雄，特別是這次市府舉辦的「聊療漂漂河」，超可愛的療癒模樣大人小孩都喜歡，趁著這波台灣IP熱，也趕快搭上這股熱潮進了幾組讓客人使用，邀請大家來高雄一定要來享用港都最鮮熱炒。而聊療杯在店裡也有相當高的詢問度，不少民眾指定使用「聊療杯」時也驚呼好可愛，手機趕緊先拍幾張上傳社群分享，展現六位人氣角色的萌勢力正在延伸至高雄熱炒店家。

文化局表示，因為疫情影響，大家減少實體聚會，這次透過「聊療杯」的療癒能量創造與親朋好友全新聚餐體驗。感謝熱炒店家及各界熱烈支持，台啤聯名款「聊療杯」的詢問度相當高！歡迎市民朋友至「高雄幣平台」購買，自取優惠價只要1299高雄幣，數量有限請大家務必把握機會收藏，詳細活動資訊請洽「台灣設計設計台灣」官網：twdesign.tw。

★中時新聞網關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時新聞網關心您：開車不喝酒、喝酒不開車！