前新竹市長林智堅喧騰近兩個月的「論文門」風暴，在半個月內遭到「雙殺」結局。台北市長柯文哲今上午受訪表示，對林智堅來講，算是悲劇啦，兩個碩士學分拿掉，但也強調，這或許是個機會，讓大家心生警惕，未來不要再有（抄襲）了。

柯文哲今上午出席台北城市博覽會開幕典禮，會後受訪被問及林智堅遭雙殺，柯表示，非常清楚不只有林智堅，且自己作為台大醫學院的教授，認為老師要負比較大責任，因為是老師讓他畢業的，這已經是個共犯結構，對林智堅來講，他算是悲劇吧，兩個碩士學位被拿掉，包含中華大學、台灣大學，柯坦言，其實知道很多大學都有，並強調，這也許是個機會，讓大家心生警惕，以後不要再有（抄襲）了。

而談到疫苗單價公開爭議問題，柯表示，如果比世界便宜早就公布了，要封存30年一定有問題，「用膝蓋想也知道」，以政府的角度，買的比人家便宜一定拿出來講，一定比人家貴很多才要藏起來。