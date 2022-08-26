民進黨台北市長參選人陳時中不公開疫苗相關合約，爭議延燒。但近日指揮中心卻屢屢幫前長官澄清，儼然成為陳時中競選辦公室。國民黨台北市長參選人蔣萬安今天表示，陳時中結合行政部門、民進黨黨團想要隻手遮天，而且謊話連篇，現在就是黨國不分，大家都看得非常清楚。

新冠疫苗採購資料封存30年，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝日前大動作對外說明，遭質疑是為前指揮官陳時中護航；王必勝昨強調政治和選舉應盡量不要干涉防疫作業，畢竟牽涉到全民健康，如果公布代表違約，這是很嚴肅的問題。

媒體詢問指揮中心是否變成陳時中的競選辦公室，蔣萬安直言，陳時中結合行政部門、民進黨黨團想要隻手遮天，而且謊話連篇。

蔣萬安提到，陳時中卸下衛福部長，衛福部還用公帑幫他出書、造勢；衛福部還私下通知媒體要召開記者會，說明疫苗採購為何封存30年，要幫陳時中開脫，這就完全違反行政中立。他炮轟現在就是黨國不分，大家都看得非常清楚。