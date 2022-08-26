媒體報導指稱，晶圓代工大廠台積電(2330)因應通膨及成本上漲，規畫明年1月起持續調漲晶圓代工報價，其中先進製程平均漲幅3％、成熟製程調漲約5～6％。不過，對此市場傳言，台積電維持一貫態度，表示不評論價格問題。

台積電股價17日觸及527元的2個月高點，隨後再度承壓拉回502元、回測500元關卡支撐，近日止跌緩步回升，今（26）日開高上漲1.18％至514元，早盤維持逾1％穩健漲幅。三大法人本周迄今大舉賣超台積電2萬915張，但昨（25）日反手小幅買超142張。

台積電受惠訂單暢旺、漲價效益及新產能開出，第二季歸屬母公司稅後淨利2370.27億元，季增16.92％、年增達76.41％，每股盈餘（EPS）9.14元，連4季改寫新高。累計上半年歸屬母公司稅後淨利4397.6億元、年增達60.47％，每股盈餘16.96元，續創同期新高。

由於通膨高漲導致原材料、能源、運輸等費用大增，各國央行陸續升息因應，全球經濟成長因而承壓。隨著電視、智慧手機等消費性電子產品需求趨緩，半導體市場需求雜音四起，產業供應鏈陸續傳出調節庫存狀況。

不過，台積電7月自結合併營收1867.63億元，月增6.19％、年增達49.94％，改寫歷史新高。累計前7月合併營收1.21兆元、年增達41.07％，續創同期新高。公司預期第三季營收將季增逾1成、連9季創高，毛利率及營益率將持穩高檔水準。

台積電先前法說時表示，雖然半導體庫存調整將持續至明年上半年，但屬於典型周期調整，今年美元計價營收成長預期調升至34～36％，明年稼動率維持健康、營收可維持成長，未來幾年營收年複合成長率（CAGR）維持15～20％目標不變。

雖然半導體產業庫存修正及宏觀風險仍在，使外資對台積電本益比估值及目標價後市看法不一，調升調降動向互見，但均看好台積電可順利度過產業逆風，中長期成長持續看旺，均維持「買進」、「加碼」、「優於大盤」評等，則目標價介於550～857元間。