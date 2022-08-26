消息面：

1.《華爾街日報》援引消息人士報導，北京當局考慮讓美國審計監管機關到香港調查在美上市之中資企業的帳務，中證監最近已將通知部分會計師事務所這項計畫，預計新措施最快於9月上路。

2.亞特蘭大聯準銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）、堪薩斯城聯準銀行總裁喬治（Esther George）以及費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）等三位聯準會決策官員周四異口同聲表示美國通膨仍高，央行不宜在現在轉向，必須繼續升息，但對於9月會議將升息75個基點或50個基點則未置可否。喬治預期聯邦基金利率到頂時可能超出4%，並維持在該水準一段時間。哈克則預期央行基準利率在升至3.4%時到頂。

3.美國勞工部公布，上周（截至8月20日）初次請領失業給付人數周減2000人，為24.3萬人，少於市場預期的25.2萬人。上周初領失業金人數4周均值為24.7萬人，周增1500人。截至8月13日止當周持續請領失業金人數周減1.9萬人，為141.5萬人，少於市場預期的144.1萬人。

4.美國商務部公布第二季國內生產毛額（GDP）季減年率由初估的0.9%上修至0.6%，主要反映消費者支出上修至成長1.5%。

5.房地美（Freddie Mac）公布，本周30年期房貸利率平均為5.55%，較前一周的5.13%大幅攀升，並創下6月中旬（5.81%）以來的新高水準以及自2013年以來次高記錄。本周美國10年期債息漲破3%，是抵押貸款利率急升的主要原因。

6.市場觀望聯準會主席鮑爾周五在傑克森霍爾（Jackson Hole）央行年會發表的演說，周四尾盤美元指數跌0.14%，為108.46。美國10年期指標公債殖利率下滑6.7個基點，報3.037%。

7.美元與美國債息回落，周四紐約期金收漲0.56%，為每盎司1771.4美元。其他貴金屬方面，9月白銀漲0.21美元，報每盎司19.12美元。10月白金漲7.10美元，為每盎司873.90美元。9月鈀金漲114.20美元，為每盎司2139.80美元。

8.周四布蘭特期油跌1.88美元或1.9%，收在每桶99.34美元。紐約期油跌2.37美元或2.5%，收在每桶92.52美元。投資人擔心受到制裁的伊朗石油可能重返全球市場，以及美國利率持續升高將削弱燃料需求。美國白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）重申，伊朗重返2015年核協議符合美國利益。