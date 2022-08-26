時節漸入夏末初秋，新北樹林山佳荷花池及板橋新海二期濕地的睡蓮盛開，吸引不少攝影師慕名前來拍攝，新北市高灘處代理處長張修銘表示，2處綻放的是晝開睡蓮，花朵約在清晨6點至8點間開放，隨著時間更迭漸漸又閉合，建議民眾可避開正中午陽光強烈的時候，在清晨或傍晚散步之時，來觀賞睡蓮的盛開與閉合兩種姿態。

高灘處表示，睡蓮是世界最早的被子植物，在冰河時期即已廣泛分布於全球各水域沼澤地帶，台灣氣候溫暖，具有充足陽光，非常適合睡蓮的生長，睡蓮對於水澤地區的水質淨化功能相當重要，因其生物質量增加速率相當快、病蟲害少且栽培管理比其它花卉較為簡易。

此外，睡蓮與荷花外型相似常較人混淆，親緣關係卻相差甚遠，最容易辨別的不同在於睡蓮葉子平貼水面有裂縫，蓮葉出水挺立無裂縫，另因睡蓮生長於淤泥中，但開出來的花朵還依然美麗而純淨，睡蓮的花語象徵著純真或純潔，常在古詩詞裡出現睡蓮一詞，富具一番詩意。