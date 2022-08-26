全台65歲以上罹患失智症的人口約28萬人，平均每12位老人就有1名失智症患者，根據研究推估未來的46年，將以每天增加36人的速度持續成長。大同醫院響應2022國際失智症月活動，於26舉辦「無微不智 憶起守護 失智症活動日」，推動民眾主動參與自我失智篩檢，同時也邀請營養師教導民眾如何吃出好腦力。

失智症（Dementia）並非單一項疾病，而是一群症狀的組合(症候群)，症狀不只有記憶力的減退，還會影響到其他認知功能，而台灣失智症人口節節攀升，未來更可能加速成長，因此高雄市立大同醫院推出AD-8失智症狀篩檢，讓民眾提早察覺失智風險，及早治療。

大同醫院護理部主任孫麗珍表示，失智症初期容易被誤認為一般老化過程而錯失治療良機，由於大同醫院核心服務場域為超高齡社區，65歲以上人口比例佔25.9％，為能發現極早期失智症，大同醫院護理部趨吉避凶超前部署，引用全台首創的「極早期失智症篩檢工具AD-8篩檢」，針對門診初診病人(45歲以上)及住院病人進行全面性早期失智症篩檢。

大同醫院神經內科主治醫師李冠瑩表示，高達7成5的失智症患者錯過黃金治療期，失智症所表現出來的行為常被錯誤解讀為單純是老化，一直到了中度時才發現自己有失智症，李醫師也提供失智症趨吉避凶方法，趨吉為增加大腦保護因子，分別是多動腦、多運動、多和人群接觸、均衡飲食以及維持健康體重，避凶則為遠離失智症危險因子，包含遠離憂鬱、癮君子要戒菸、預防三高（高血壓、高膽固醇、高血糖）及避免頭部外傷。

大同醫院院長傅尹志也鼓勵民眾可利用簡單又輕鬆上手的「極早期失智症篩檢量表(AD-8)」進行篩檢。大同醫院藉由全面撒網失智不漏接策略，要篩檢出高風險個案，透過完善的跨領域溝通模式，規畫出流暢且高效率流程，期能達到「早期診斷，早期治療」的目標，守護民眾的健康。