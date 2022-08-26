最近自由車界傳來悲痛消息，37歲蘇格蘭車手華德爾(Rab Wardell)在睡夢中突然心跳停頓，經過醫護人員緊急搶救無效，最後離開了人世，更令人心碎的是他在事故2天前才剛奪下錦標賽冠軍，這樣的意外讓奧運金牌女友阿契伯德(Katie Archibald)難以接受，於推特上悲痛發文。

I think you've heard that Rab died yesterday morning.



I still don't understand what's happened; if this is real; why he'd be taken now - so healthy and happy.



He went into cardiac arrest while we were lying in bed. I tried and tried, and the paramedics... /1 — Katie Archibald (@_katiearchibald) August 24, 2022

自由車手華德爾上週日在蘇格蘭《MTB XC》錦標賽贏得冠軍，這場比賽對他來說相當艱困，因為是在山地進行，沒想到才奪冠短短2天，他週二早上就在床上猝死，同為自由車手的女友阿契伯德試著搶救，並緊急找來醫護人員，不過仍回天乏術，過程令人心痛。

阿契伯德悲慟不已，隔天在個人推特上發出消息表示：「我想你們都聽到他在昨天早上去世了，我還是不知道發生了什麼事，如果這是真的，為何他現在會被帶走，他是這麼健康和快樂。」隨後蘇格蘭自由車協會則說，希望在這個時刻大家能尊重他們的隱私。

#vaccine #StoptheShots

This is Mountain biker Rab Wardell speaking on TV last night about winning the Scottish championship 2 days ago.



He's now dead, 37yrs old, "died in his sleep".



How much more of this can they sweep under the carpet? pic.twitter.com/5tc2rsezae — Nunya Biz (@GroundHoosier) August 25, 2022

舉辦比賽的蘇格蘭越野協會也在臉書聲明：「我們將真正懷念他，他的決心、才華和友誼將永存所有人心中和記憶中。我敢肯定，除哀悼他之外，還有很多人會表達出對他更深刻的話。我們的冠軍、我們的靈魂和朋友！」而6屆奧運金牌霍伊爵士(Sir Chris Hoy)同樣道盡了不捨之情。