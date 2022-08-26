港星于斌曾是男子演唱組合M4M成員，2018年參加過愛奇藝綜藝節目《偶像練習生》，2019年在肖戰、王一博領銜主演的古裝仙俠劇《陳情令》中，飾演溫寧而受到關注。24日，于斌在微博發文怒嗆私生飯，表示如果再次跑來自己家或者打電話騷擾，他將會不留情面直接報警。

于斌24日發文：「服了，本來我也就大事化小小事化了了，發微博最後警告你一次，再跑來我家、再來一個電話，直接報警公開，不留臉面。」並放出了私生飯的騷擾記錄，只見對方多次發來訊息：「電梯上不去」、「樓梯可以爬嗎」、「我打那麽多次你一直在忙」，甚至因爲于斌不接電話而怒駡「你是不是有病。」隨後，于斌公司發表聲明堅決抵制私生飯的態度，對於屢勸不聽的私生飯將會積極採取法律手段，維護藝人合法權益。

于斌在微博怒嗆私生飯。（圖/翻攝自 于斌微博）

該名私生飯行徑並未收斂，反而更加囂張。（圖/翻攝自 于斌微博）

但令人恐懼的是，這名私生飯在曝光後，現身留言「這個人就是我！怎麽了？你們誰敢啊？」、「來吧，誰怕誰啊」，恐怖行徑嚇得不少網友留言「還是直接報警吧」、「千萬要小心啊，感覺精神不太正常」。