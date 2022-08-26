北市府日前遭爆2018年台北燈會欠廠商5000萬，時任市長室專員賴彥霖，在投票前暗示燈會廠商，說要是柯文哲落選，5000萬可能還不出來，要廠商別爆料，網紅四叉貓又曝光錄音檔，在柯文哲2018年勝選隔天，透過賴彥霖約燈會廠商見面疑喬債，柯文哲今日憤怒表示，「我真的要告他，每天造假，受不了」。

昨北市府澄清，四叉貓釋出的錄音檔完全不是事實，查了市長當天行程，根本沒有安排這樣見面，且北市府是被廠商告的一方，原因是因為他們認為我們給的錢太少，現在卻反而衍伸成影射柯文哲市長疑似跟廠商見面，做很多的惡劣選舉操作，真的是大可不必。

柯文哲今上午出席台北城市博覽會開幕典禮，被問及此事，憤怒大罵，「我真的要告他，每天造假，受不了」。柯說，回去要找法務局討論看看，真的要告這些人，「每天造謠，我實在受不了」；記者追問，是誰造謠？柯即點名「那個什麼貓的」，怒言「這次真的要告人了」，鬼扯、說謊，當然告。