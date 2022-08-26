看準後疫情時代的觀光旅遊商機，臺灣在地甜點品牌「黑丸嫩仙草」正式進駐加拿大溫哥華國際機場，一舉創下多項第一的歷史紀錄：全球第一家在國際機場安檢後提供奶茶甜品類餐飲服務、亦是目前全球唯一一家可以帶上飛機享用的珍珠奶茶，與此同時，更立下全球第一架次航班每一位旅客和機組人員一起享用珍奶的甜蜜記錄，機艙裡飄出陣陣濃郁奶香，一嚐甜入心扉的寶島風采。

黑丸嫩仙草創辦人唐英偉表示，為讓全球旅客認識臺灣傳統經典珍奶仙草甜品，繼溫哥華機場國內航之後，將陸續在國際和美國轉機航站提供臺灣在地可口飲品，目前已開始計畫於多倫多、蒙特利爾機場據點設置櫃位，並預計明年推出。而台灣經典飲品是與國際旅人交流很重要的一環，簡單的一杯珍奶就可以將溫暖的心意傳遞出去。

黑丸嫩仙草攜手全球最大機場VIP貴賓候機廳運營公司環亞機場國際集團展開全面合作，首度於溫哥華機場國內航站機場貴賓候機廳Plaza Premium Lounge設立據點，成為全球第一家為乘客提供珍奶仙草的機場VIP Lounge ，從此開啟了每位旅人將心心念念的珍奶帶上機艙享用的全新風情。

此外，溫哥華環亞機場貴賓廳、中華航空與黑丸嫩仙草三方攜手，於今年8月1日在登機口前向旅客發放夏日福利，中華航空當日航班成為全球第一個全體200名乘客和飛行機組人員可在空中一起享用珍奶的航班，讓旅客仿若置身於寶島甜點的魅力天堂。