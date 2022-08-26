天王郭富城與小22歲網紅方媛結婚4年多，婚後陸續生下2個女兒，方媛成為天王嫂後風波不斷，先是被抹黑曾加入天王嫂訓練營，又被酸是生活無聊的貴婦。最近有網友直擊郭富城夫妻到畫廊買畫，方媛明顯無法融入，在一旁狂滑手機，但有人覺得她沒攪和反而才是對的，換成其他貴婦可能猛拍自拍，炫耀自己買畫、有品味，「看起來她並沒有虛榮昏了頭」。

方媛前年捲入天王嫂訓練營傳言，當時郭富城親上火線替愛妻緩頰，強調都是子虛烏有的傳聞，方媛後來受訪坦言那陣子很難過，但又不知道該不該為自己發聲。今年3月有人在方媛的社群網站留言：「無聊的富婆生活」、「沒丈夫陪伴的無聊富婆生活，相比之下還是昆凌嫁對了吧」，引來方媛親自嗆：「可是我不是富婆，然後我每天很充實也沒有時間無聊」。

目擊網友發文。（圖／翻攝自小紅書）

對於天王嫂訓練營的傳聞，方媛上個月也忍不住回嗆網友，有人諷刺說：「我是個好姑娘，我沒上過培訓班。」方媛回應：「誰上過？你哪隻眼睛看到了？有證據嗎？造謠是要負法律責任的」，揚言提告。而最近又有網友在畫廊偶遇郭富城和方媛，原本網友不敢確定，望著郭富城戴口罩的臉愣了幾秒才確定是他，工作人員也積極給郭富城介紹，將他視為大客戶。

其他網友評論兩極。（圖／翻攝自小紅書）

該網友說，方媛也在郭富城身邊，但明顯沒那麼認真，不時玩手機，文章一出引來兩極評論，有人覺得方媛感覺就是網紅，沒有什麼大家閨秀該有的知識背景，但也有人說這就是方媛最好的一點，「有自知之明」，明白自己不懂就不會硬要加入討論，「換別的傻女人，去個蘇富比不知道要曬多少自拍，炫耀自己買畫，甚至開直播把別人寫的畫評背一遍，冒充自己有品味」，有人贊同回應：「好清醒，人家確實會經營，才長久」。