金曲歌后許景淳升格當阿嬤了！許景淳今早在臉書分享兒子林子軒與媳婦、孫子一家3口的照片，宣布孫女「小樹果」誕生，許景淳開心表示：「可愛的孩子溫柔生產母女平安，狂賀 恭喜...光明燦爛事事順利新生誕，家族四代第一個金孫．奇妙！感謝神的恩典，感恩一切、一切剛剛好。」

許景淳前年底曾帶兒子林子軒在「相知相守-民歌45」演唱會上合唱，林子軒去年與舞者王芊懿結婚，小倆口婚後1年多終於有了愛的結晶，許景淳今上午在社群分享喜訊，網友們紛紛留言恭喜。

壓力大到做惡夢「金曲歌后」隱身台下支持人氣YouTuber
女騎士腳踝刺青太霸氣 他喊「這稱謂」網全嚇壞：會被打
神級評審曾國城盲測水餃 曝愛妻花2小時煮家鄉味
#許景淳 #子軒 #金曲歌后 #升格當 #阿嬤