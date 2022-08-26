金曲歌后許景淳升格當阿嬤了！許景淳今早在臉書分享兒子林子軒與媳婦、孫子一家3口的照片，宣布孫女「小樹果」誕生，許景淳開心表示：「可愛的孩子溫柔生產母女平安，狂賀 恭喜...光明燦爛事事順利新生誕，家族四代第一個金孫．奇妙！感謝神的恩典，感恩一切、一切剛剛好。」

許景淳前年底曾帶兒子林子軒在「相知相守-民歌45」演唱會上合唱，林子軒去年與舞者王芊懿結婚，小倆口婚後1年多終於有了愛的結晶，許景淳今上午在社群分享喜訊，網友們紛紛留言恭喜。