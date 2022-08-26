邊境解封在望，航空股再度起飛，華航(2610)衝高逼近漲停，長榮航(2618)漲幅也超過7.5％，呈現量價齊揚表現。

中央流行疫情指揮中心接受媒體訪問指出，本波疫情流行確定過高點，趨勢往下走時就可以大幅度調整，預計9月底，晚一點到10月初就有機會開放邊境，國人期待的海外旅遊將更為便利。

航空雙雄也在消息激勵下，今天開高走高，這波回檔幅度較深的華航，成為領先強彈指標，而兩檔盤中成交量不相上下，都衝破10萬張。

航空業第二季運量受大陸疫情封城而衰退，加上第二季燃油價格大幅上漲，燃油成本占成本費用比重提高至30％以上，使得獲利低於預期。6月封控解除後貨運價量仍低，航空貨運運價指數7月續跌，顯示歐美終端需求續弱，一般推估第三季運量可能不如上半年。

客運仍是航空業主力，政府解封邊境時間遞延至9月底甚至10月，也讓法人原先預期今年航空雙雄客運營收有望回升到疫情前的4成下修至2成多，但疫後報復性旅遊需求顯現，第四季起壓抑近3年的觀光旅遊成長潛力，將帶動2023年客運市場迎來供需失衡，預估客運量年增數倍之多，有望推升實際銷售票價上揚，但也要觀察燃油價格的波動。