國瑞汽車配合台灣政府再生能源政策及國瑞新事業之發展，歷經15個月的企劃及建置，於本（8）月正式加入台灣電力公司的調頻備轉輔助服務，協助台電穩定電網。該案場建置4.2MW AFC儲能設備，採用dReg0.25一級效能可於1秒內快速反應，主動偵測電網頻率、配合台電進行充放電作業。

國瑞汽車總經理指古屋敷出，由於再生能源容易受到天候影響產生間歇性供應的問題需要克服，因此在政府大力發展再生能源的過程中，需要依靠儲能設備來安定電力品質及強化電網韌性。

國瑞汽車自2010年起積極推動再生能源的建置，並以「2035年工廠達到碳中和」為挑戰目標，計畫於2030年之前投入10餘億元經費，在廠內建置25MWp的太陽能發電裝置，利用大自然的太陽光，達到創能的效果來低減碳排放量抑制地球暖化。

除了上述儲能及創能，國瑞汽車身為汽車製造廠及用電大戶的社會責任，長久以來結合衛星廠商及相關產官學研機構的寶貴意見，積極推動日常省能源活動及導入低耗能的革新生產技術來達到節能的效果。

國瑞汽車在台深耕38年，已生產出350萬台車輛，今後會持續透過節能、創能、儲能三個面向的整合，以落實能源安全、資源循環及永續發展之經營方針，並朝向達成台灣2050淨零碳排的目標邁進。