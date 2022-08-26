警方表示，MAC-10在台市價約80萬元，且射速高達每分鐘約1100發，有效射程50公尺，是具有極高殺傷力槍械之一。（崔正綱攝）

警方表示，MAC-10在台市價約80萬元，且射速高達每分鐘約1100發，有效射程50公尺，是具有極高殺傷力槍械之一。（崔正綱攝）

余男遭警查獲安非他命與毒咖啡包６包。（崔正綱攝）

高雄警方月前偵破一起小蜜蜂案，經查發現29歲余姓男子疑似有向其購買以及持有槍械，數月循線追查下，日前在余男住處發現3.8克安非他命、6包毒品咖啡包，以及2顆子彈，余男見子彈遭查獲才向警坦承在自家車上還藏有黑市價約80萬元MAC-10衝鋒槍，令警方相當震驚。訊後將余男依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》、《毒品危害防制條例》移送橋頭地檢署偵辦。

高雄市刑事警察大隊今年2月間查獲一起小蜜蜂販毒案，並向下溯源藥腳，循線追查下，發現藥腳之一余男不僅向小蜜蜂買毒外，還疑似持有槍械。5月間警方鎖定余男，進行數月跟監、蒐證，在4日下午3時許，見時機成熟，持橋頭地方法院搜索票，前往余男住處進行搜索。

警方搜索時，在余男辦公桌上發現安非他命以及毒品咖啡包，在抽屜夾層內發現2顆制式90手槍子彈，余男見警方手上的2顆子彈，心想瞞不住了，便向警方坦承在自家轎車後座夾層內藏放MAC-10衝鋒槍，並在槍的彈匣內找到8顆子彈。警方表示，MAC-10在台黑市價約80萬元，且射速高達每分鐘約1100發，有效射程50公尺，是具有極高殺傷力槍械之一。

據了解，余男並無任何前科、幫派背景，以木工維生，在仁武區開自營木工工作室。而為何余男會有MAC-10衝鋒槍？他辯稱是多年前已故友人「阿倫」借放的，但警方對此說法存疑，要進一步調查釐清槍械來源。而遭查獲的毒品咖啡包，余男表示是7月中旬購買，警方也要做進一步的追查。