台南明德外役監「逾假未歸」逃犯林信吾凶暴殺害兩名員警後落網，震驚社會，外役監的遴選標準也受到關注，昨國民黨也指控綠委提案放寬修訂《外役監條例》是為了護航有前科的綠營大咖李清福。立委陳椒華今則召開記者會表示，國民兩黨的立委都曾提案放寬外役監遴選資格，其中還不乏年底選舉連任的競爭者，藍綠都應該出面說清楚。

陳椒華率先痛批，台南殺警案是台灣社會的悲哀，法務部與矯正署甚至無法解釋為何縱容明德外役監欺下瞞上，到今天才要開會檢討，甚至還有藍、綠立委被指控為李清福因人設事，讓他在修法後3個月就直接調到外役監享福。她要請問民進黨蔡英文主席、國民黨主席朱立倫，同意黨內立委這樣因人設事嗎？

高雄市議員林于凱指出，李清福在1991年違反證券交易法被判刑四個月、1994年因擔任橋頭鄉長期間的公共工程索取回扣罪被判刑十年，是一個累犯的狀態，但依據2020年5月前的外役監條例，是不符合申請外役監資格的。林于凱質疑，李清福2017年入獄服刑後，2018年開始就有高雄藍綠兩黨立委，如立委邱志偉、林岱樺及黃昭順，急著提案為李清福推動外役監條例鬆綁。

立委陳椒華質疑藍綠都有立委護航李清福(邱新博攝)

林于凱認為，司法改革就是這樣因人設事，才讓民眾沒有信心，當初推動修法的三位委員，有義務出來說明。而國民黨籍高雄市長參選人柯志恩當年也參與黃昭順提案的連署，林認為柯志恩也應該出面說清楚是否還認同這個修法。

除此之外，陳椒華還指出立委林為洲、台中市長盧秀燕、立委蔡適應都有參與黃昭順或邱志偉的提案連署，她再次請教蔡英文，是否記得2016年總統就職演說時談到司法改革如雷的掌聲，也請蔡主席思考：法務部和民進黨的立委有把承諾當一回事嗎？

陳椒華再次呼籲，有提案或連署草案的立法委員，應負責的出面說清楚是不是在替李清福在修法。