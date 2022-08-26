台中市議員沈佑蓮說，台鐵殺警事件發生已3年，基層員警仍不清楚何時可以用槍。(林欣儀攝)

台中市議員陳文政呼籲，國家應協助處理警察值勤開槍的後續訴訟問題，也精簡警察工作、讓他們安心拚治安。(林欣儀攝)

民進黨議員林祈烽(右起)、施志昌認為，警察局應增購電擊槍，每組巡邏網至少配置1至2組，保障員警安全。(林欣儀攝)

台南發生殺警命案，引發各界檢討警察用槍時機及相關配備，台中市議會今天進行警消環衛業務質詢，藍營議員抨擊中央至今未完成警械使用條例修法，要求國家應負擔警察值勤開槍後的後續訴訟，不要讓員警為了開槍與否陷入天人交戰；民進黨議員則要求加強配置電擊槍，讓警察安全多一分保障。

國民黨議員黃馨慧說，民進黨政府在2016年全面執政，積極修訂勞動基準法，卻未提出警械使用條例修正；員警值勤撞到人要自己賠、開槍還必須寫一堆報告或被起訴，無法讓員警無後顧之憂的維護民眾安全，呼籲中央為了全台7萬多名警察安全，儘快修正警械使用條例。

同屬藍營的議員沈佑蓮、陳文政則說，台鐵殺警事件發生已3年，基層員警仍不清楚何時可以用槍，警察局應確實讓員警知道，當生命受威脅時要大膽拿起槍使用；員警只有1秒鐘能判斷是否要開槍，高層卻能花許多天審查槍械使用報告，呼籲國家應協助處理警察值勤開槍的後續訴訟問題，也精簡警察工作、讓他們安心拚治安。

民進黨議員林祈烽、施志昌則說，警察的配備與用槍時機確實需要檢討，必須先維護員警安全，他們才能保護人民；既然用槍時機有限制、開槍後還有賠償問題，應可配置每輛巡邏車1組電擊槍，既可達到自保、也不用對開槍有負擔。

林祈烽接著詢問警察局長蔡蒼柏，目前台中市有無購置電擊槍？蔡蒼柏說，全市共有454組電擊槍，每個派出所配置3組。林祈烽認為數量太少，要求警察局儘速採購、全面配發，至少每組巡邏網配置1至2組，讓員警安全多一分保障。

蔡蒼柏強調，員警開槍後要寫報告，若被判定用槍有疏失、通常要自行面對刑事或民事問題，台南殺警事件發生後，已要求基層，若歹徒有凶器就要大膽用槍，後續警察局會協助法律相關問題。