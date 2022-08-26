高雄市仁武區義大二路與學城路口今天上午發生發生一輛預拌混凝車轉彎不慎翻覆車禍，王姓駕駛受困於駕駛座內，警消獲報後趕至現場處理。（警方提供／林雅惠高雄傳真）

高雄市仁武區義大二路與學城路口今天上午發生發生一輛預拌混凝車轉彎不慎翻覆車禍，王姓駕駛受困於駕駛座內，警消獲報後趕至現場，由於車體龐大，警消先以油壓剪剪斷車頭後，將王男救出，但因人已無呼吸心跳，消防人員緊急將他送往義大醫院急救。

高雄市仁武分局仁武派出所今天上午9時獲報，指仁武區義大二路與學城路口發生一輛預拌混凝車翻覆，警消到場調查，42歲的王男駕駛預拌混凝車於義大二路往仁武方向機慢車道時，疑似因車速過快撞上分隔島而翻覆，王姓駕駛受困於駕駛座內已無生命跡象，因現場車輛為大型車輛，立即通知大型拖吊車及清潔隊，消防隊人員也用油壓剪先把車頭剪掉，以利將人救出。

警消於中午11時30分左右將王姓駕駛從駕駛座救出，但人已經無呼吸心跳，消防人員緊急將他送往義大醫院急救。警消表示，該輛24噸預拌混凝車並未超載，現場地面看見疑似剎車痕跡，不排除超速駕駛轉彎不慎撞及分隔島，導致車輛翻覆，不過詳細車禍原因仍待交通分隊進一步釐清。