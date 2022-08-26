隨第二季財報表現多優於預期、市場投資情緒稍加回穩下，美國REITs自6月下旬的波段低位反彈，價格穩定上行，REITs相關ETF與基金表現不俗，近三個月以美國地產相關表現較佳，房地產因保值抗通膨，在不確定性猶存下，相對具投資價值，REITs又有穩定收益，可做為資產配置一環，表現不看淡。

群益道瓊美國地產ETF（00714）經理人李鈺涵表示，從財報表現來看，美國REITs第二季高達7成財報表現優於預期，有61％左右的企業調升全年的財務目標，次產業來看，工業型REITs第二季同電營收成長8％，不僅優於上一季度，也優於整體REITs表現，承租率近98％，依然高於歷史水準，突顯出工業型REITs營運獲利前景強勁。

隨著各種雲端服務、數據儲存、資料高速運算的伺服器需求大幅成長，資料中心第二季資金收入創下史上第二高，現階段來看，全美資料中心的空置率下滑至歷史低點，在需求不墜下，業者有望調整租金並提高租金收入，進一步帶動獲利表現。物流中心REITs第二季也維持熱絡表現，全美租金年增長18.9％，控制率持續降至歷史低點3.1％，後市表現值得持續關注。

李鈺涵指出，雖然在高通膨、貨幣政策緊縮、地緣政治風險等多方雜訊干擾下，使得風險性資產波動加劇，REITs股價亦承受壓力，評價呈現折價狀態，自2005年以來數據來看，目前折價深度還是較深，代表REITs的價格未能反映出其基本面。

因此在基本面強勁的支持、價值買點浮現下，預期在後續聯準會快速升息周期告段落後，價格將回到合理水準，後市表現仍值得期待。建議不妨趁勢透過美國地產ETF來順勢布局，一次網羅不同類型REITs的投資機會，不僅能穩健收益來源，也可掌握不同次產業未來成長增值行情。