印度股市上漲氣勢如虹，Sensex指數近期重回6萬點大關，不只已收復今年以來跌幅，有望挑戰今年1月高點61,308點，主要因經濟數據亮眼、升息吸引外資回流、消費旺季將至及季風雨量佳等利多支持，印度股市行情延續可期。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印度Sensex指數自今年6月15日低點以來，短短兩個月上漲約15％，這波行情並非只是短線反彈，而是由基本面與資金面雙利多共同推進，包括印度通膨率見頂趨緩、資金回流股市，及第二季企業財報顯示獲利呈現反轉向上。

且印度通膨情勢控制得宜，因大宗物資和原油價格走緩，7月公布CPI年增率回落至6.7％。根據印度央行預估，全年CPI年增率有機會維持6.7％，GDP則維持7.2％高速增長，預計明年仍有升息機會，維持印度盧比匯率，使得資金不再大幅流出。

林庭樟認為，印度央行積極連續升息措施下，成功吸引外資回流，7月已由賣超轉為買超，從去年10月到今年6月賣超期，總算告一段落，觀察目前外資持股水位來到9年新低，未來回流空間大。且近年居股市資金主力的內資，也可望持續挹注，例如前200大共同基金目前現金水位約4.3％，來到近二年最高，預料有機會持續流入股市。

根據BSE 200指數成分股獲利動能來看，林庭樟指出，未來12個月獲利盈餘動能反轉，財報公布淨利也優於預期，產業包括金融、原物料及公用事業類股貢獻最多。儘管通膨與升息的雜音仍在，市場對於今明兩年獲利略做調整，但平均年增長仍有15％，將成為股市成長的最大驅動力。

根據瀚亞投資與ICICI保誠資產管理提供的印度溫度計指數來看，7月指標數據自上月的105.9略為至111.3，投資建議則維持「股債平衡配置」，以今年年初大盤高點位置來看，目前印股尚未過熱，且加上內外資同步買進趨勢形成，預料下半年行情欲小不易。

同時夏季季風雨量也傳出好消息，截至目前平均雨量高於長期平均的6％，加上10月下旬將迎來印度傳統節日「排燈節」，更帶動內需消費旺季，行情看好至年底，建議可持續以定期定額參與該市場，擴大長期持有印度市場的資產部位。