新北市長侯友宜25日在臉書貼出《改變的勇氣》二部曲影片，呈現市府整治河川政績，民進黨新北市長參選人林佳龍則繼續就此議題發起猛攻，他提及議員李坤城發現鴨母港溝上游又髒又臭時，開酸「治理河川不能只做半套」，但不慎口誤，將鴨母港溝講成位在板橋區，但實際上是位在蘆洲區。

林佳龍今早前往中和碧河宮參拜，受訪時針對侯友宜河川整治成績開炮，表示治理河川要下決心找方法以及執行力，事實上不需要太大的勇氣，而且也要做全流域的治理，不能只做半套，淪為表面工程，「目前看到侯友宜公布的幾條都算是排水溝，比較屬於排水系統」。

林佳龍說，自己過去有整治綠川及柳川經驗可以跟侯友宜分享，首先一定要做到不淹水，整個排水系統要能夠通；第二點是水要乾淨，得經過汙水處理再排放；第三點是要做到不缺水、涵養水份，打造可以蓄水的河川；第四個是能夠親近水，打造休閒水環境，能讓民眾更親近，最重要的是一定得全流域治理，不能只做表面。

林佳龍認為，從侯友宜提到的幾條河川來看，並沒有做全流域的治理，「只是小小的改變，不需要大大的勇氣」，這部分可以讓他進行全流域治理，把過去台中綠柳川、葫蘆墩圳掀蓋、花博前軟埤仔溪等全流域整治，甚至一些大的河川的治理經驗帶到新北市。

林佳龍批評，侯友宜擔任市長及副市長共12年，如果拿出的政績是五股垃圾山及幾條排水系統，那是不夠的，新北需要大翻新，需要更大的格局；他強調，這幾個侯友宜引以為傲的政績是「做半套」，而且導致很多後遺症，像「板橋的鴨母港溝」就被議員發現上游又髒又臭，中和也是一下雨就淹，還有亂排工業汙水的情形，得做水質監測。

林佳龍提及，《改變的勇氣》首集就是五股垃圾山，但最近大家都為此爭論，業者也出來講話，新北的垃圾、特別是營造的廢棄物已無處可倒，導致漲價，「這些業者不會說謊，他們都表達經營環境很困難，五股垃圾山不能只做表面的工程，只是拿來包裝用，你下面的垃圾有沒有清，百億的預算要不要編？」

林佳龍續指，五股垃圾山的都市計畫還沒做，不能把簡易、示範的進度，就說已經完成整治。他批，侯敲鑼打鼓，結果卻是自曝其短，相信議員及參選人們都會好好檢視侯友宜這幾樣政績，是花了很大的勇氣，才做了小小的改變。