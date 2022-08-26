「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）與「小班」班艾佛列克（Ben Affleck)日前低調舉行婚禮，一圓20年的婚約之盟，婚禮低調，但婚紗可不能簡單，珍妮佛穿了三款Ralph Lauren為她訂製的婚紗，三套加總起來超過400萬美金（約1.2億台幣），而她選擇搭配MIKIMOTO 珍珠耳環與戒指，讓氣質更加分。
珍妮佛在自家「On The Jlo」官網發布三套婚紗設計草圖和禮服細節，三套都是白色婚紗，婚禮上她選穿裙襬綴滿荷葉邊的曳地禮服，裙襬長達6公尺，走在白色紅毯上十分壯觀，有著女王的氣勢，第二套則是綴飾上萬顆水晶與珍珠的魚尾禮服，珍珠長串層層圍裹，從頸部一路垂墜至裙襬，第三套則是胸前裂口的緊身禮服，完展露她的傲人身材。
「翹臀珍」與小班去年認愛，直到最近才走進禮堂，想來Ralph Lauren為了打造這三套婚禮足足花了一年的時間，由於高齡82歲 的Ralph Lauren已有許久未接受訂製婚紗的委託，如今一口氣為珍妮佛訂製了三套禮服，十分難能可貴，也難怪珍妮佛特別在官網上致謝：「這三套婚紗超夢幻的… 謝謝你Ralph Lauren。」
除了婚紗，珍妮佛以MIKIMOTO珍珠搭配這三套禮服，也別具巧思，為了凸顯婚紗之美，低調曖昧含光的珍珠更適合搭配白色婚紗，且更有氣質。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。