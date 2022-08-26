「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）與「小班」班艾佛列克（Ben Affleck)日前低調舉行婚禮，一圓20年的婚約之盟，婚禮低調，但婚紗可不能簡單，珍妮佛穿了三款Ralph Lauren為她訂製的婚紗，三套加總起來超過400萬美金（約1.2億台幣），而她選擇搭配MIKIMOTO 珍珠耳環與戒指，讓氣質更加分。

珍妮佛羅培茲在官網發布婚紗照，一襲Ralph Lauren荷葉曳地禮服十分浪漫唯美。（擷自On The Jlo官網）

珍妮佛羅培茲以MIKIMOTO珠寶耳環與戒指搭配Ralph Lauren荷葉曳地禮服。（擷自On The Jlo官網）

珍妮佛在自家「On The Jlo」官網發布三套婚紗設計草圖和禮服細節，三套都是白色婚紗，婚禮上她選穿裙襬綴滿荷葉邊的曳地禮服，裙襬長達6公尺，走在白色紅毯上十分壯觀，有著女王的氣勢，第二套則是綴飾上萬顆水晶與珍珠的魚尾禮服，珍珠長串層層圍裹，從頸部一路垂墜至裙襬，第三套則是胸前裂口的緊身禮服，完展露她的傲人身材。

Ralph Lauren為珍妮佛羅培茲打造的訂製婚紗，完美展現她的好身材。（擷自On The Jlo官網）

「翹臀珍」與小班去年認愛，直到最近才走進禮堂，想來Ralph Lauren為了打造這三套婚禮足足花了一年的時間，由於高齡82歲 的Ralph Lauren已有許久未接受訂製婚紗的委託，如今一口氣為珍妮佛訂製了三套禮服，十分難能可貴，也難怪珍妮佛特別在官網上致謝：「這三套婚紗超夢幻的… 謝謝你Ralph Lauren。」

珍妮佛羅培茲的Ralph Lauren魚尾禮服上綴飾上萬顆水晶與珍珠，珍珠長串層層圍裹。（擷自On The Jlo官網）

除了婚紗，珍妮佛以MIKIMOTO珍珠搭配這三套禮服，也別具巧思，為了凸顯婚紗之美，低調曖昧含光的珍珠更適合搭配白色婚紗，且更有氣質。

MIKIMOTO Bloom Collection珍珠鑽石耳環，36萬9000元。（MIKIMOTO提供）

MIKIMOTO Les Petales Place Vendome頂級珠寶系列南洋珍珠鑽石耳環，219萬元。（MIKIMOTO提供）