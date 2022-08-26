韓國大廠三星今年6月底宣布3奈米獨步全球量產，台積電傳出將在9月跟進量產，不過根據韓媒《朝鮮日報》報導，在3奈米製程方面，雖然三星搶先台積電，創造歷史性記錄，但卻叫好不叫座，因為三星是業界首度採用環繞閘極（GAAFET）技術，引發客戶質疑其良率等問題，而且相比之下，台積電更能贏得客戶信任。

台積電3奈米製程則以5奈米鰭式場效應晶體管 (FinFET) 技術為主，報導指出，儘管台積電3奈米尚未開始量產，但已獲得蘋果M2 Pro晶片大額訂單，另外包括英特爾、高通、聯發科、輝達等也在潛在客戶行列中，反觀三星的客戶則不明朗，尚未在業界傳出任何主要客戶訂單。

專家分析，三星先進製程叫好不叫座，主要原因是其採用全新GAAFET技術，在實際性能方面，尚未得到大規模應用驗證。此外，台積電以不與客戶競爭為原則，數十年來嚴守代工業務邊界，反觀三星同時運營著自有品牌IC設計業務，相比之下，台積電更能得到客戶的信任。

《BusinessKorea》則有不同看法，報導分析從數據來看，GAA與5奈米製程的FinFET相比，技術功耗降低45%、性能提高23%，至於台積電沿用FinFET技術打造3奈米，效能只有10~15%提升，以及功耗減少30%，整體來說，三星3奈米技術仍優於台積電。

另有外媒披露，三星3奈米的廠商為大陸挖礦晶片業者上海磐矽半導體及一家未公開的廠商，目前傳出有2家業者投片三星。