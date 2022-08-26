男子在科技業工作年薪200萬，近日被交往5年的女友甩了，本以為自己會陷入失戀的痛苦，沒想到分手後的生活如此快樂，因為他先前誤以為疼愛女友的方式，就是負擔女友的一切開銷，結果養出了一個公主，導致他就算年薪200萬，連買一款自己喜歡的模型都沒辦法，貼文引起網友熱烈討論。

一名男網友近日在Dcard上發文說，他目前在科技業工作，年薪大約落在200萬左右，近日被交往5年的女朋友甩了，本來應該要很難過、很痛苦，結果卻是鬆了一口氣，因為和女友交往的5年裡面，即便他年薪200萬，他還是覺得自己超窮。

男網友表示，最近幾天工作比較忙，又想要存錢買自己的東西，結果竟被對方嫌「我覺得你沒有很愛我了！」然後就莫名其妙被提分手。對此，他奉勸男生在交往初期千萬不要傻傻都買單，因為這會讓女生養成依賴感，最終導致你們之間的關係變質。

男網友指出，這5年來，女友臉上的保養品，出去的食衣住行娛樂全部由他一手包辦，一組1萬元的保養品買給她毫不手軟，但一組1萬元的模型卻讓他猶豫再三、買不下手。分手後他突然驚覺自己超有錢，想買什麼就買什麼，買模型、遊戲機、任何高級餐廳都任他吃，而且就算這樣，每個月帳戶的餘額還是快速成長。

男網友坦言，分手後的痛苦沒有出現，反而還讓他感受到了某種解脫與快樂，公主是他自己養出來了，所以他也有責任，因此交下一任女朋友的時候，會好好審視交往的方式，也會注意感情必須建立在互相的付出。

貼文引起網友討論，「千萬別告訴下一任，你曾花錢養公主，不然你吃不完兜著走，光各種比較就有你好受的」、「當然別付出太多，不然都可能幫別人養老」、「我也是，離婚之後突然發現每個月可以用的錢變多了，想買的東西不用考慮太多」。