台灣啤酒英熊職業籃球隊26日為新賽季迎來首位洋將，為先前曾加入福爾摩沙台新夢想家的全能前鋒希克斯(Stephan Hicks)。希克斯於2020-21賽季首度來台加盟夢想家，例行賽出賽10場，繳出場均22.5分、12.3籃板、2.1抄截的全能成績單，季後賽出賽9場，平均27.2分、15.2籃板，更於總冠軍賽首戰拿下42分、17籃板的驚人表現。希克斯本季改選用背號3號，是他從高中到大學的背號，期待在台啤英熊有新的開始，並幫助球隊拿下更好的成績。

對於新賽季選洋將的方向，總經理哈孝遠表示：「上一季我們在尋找洋將上有一些需要改進的地方，因此才會季中來來去去，讓團隊穩定度較低。本季我們有很清楚尋找洋將的目標，無論是位置、打法甚至個性上都有很多想法，相信我們今年可以打造出更好的陣容。」

針對選擇近兩年有來台經驗的希克斯，哈孝遠特別強調：「很開心希克斯可以成為本季第一位洋將，他在台打球的經驗相當有幫助，除了爆發力強、相當全能外，團隊意識強、配合度高，是我們台啤球風中不可或缺的必要條件。」

對於能再次回到台灣打球，希克斯興奮地表示：「很開心可以再次見到台灣的球迷們，而我也先看過蔣淯安上賽季的Highlight，他的傳球視野、進攻能力都非常卓越，尤其是他竟然只有174公分，看過影片後我已經被他圈粉了！很期待可以在新的賽季和他配合，並一起為球隊拿下勝利！」