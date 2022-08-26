前高雄縣長楊秋興於臉書發文恭賀高雄市長陳其邁，不僅就任後零舉債，更還70億債務。對此，陳其邁說，高雄除了還清舊債，以招商引資及重大建設改善高雄財政，是市府團隊努力，有經濟發展財政就會改善，繼續朝「擴大投資、繁榮經濟」邁進。

前高雄縣長楊秋興以「值得市民喝采的陳其邁市長」為題，寫下高雄市政府是全國財政最困難的院轄市，先前歷任市長多大筆舉債，但他與以前的一位秘書聊天，才得知陳其邁從2020年8月就任以來，財政不但零舉債而且還還了58億，8月份又還了12億，總共還了70億，讓他內心有點懷疑，還打電話向以前縣府同仁求證，得到證實，內心感動之餘特別寫臉書為陳其邁市長喝釆。

對此，高雄市長陳其邁26日出席「亞灣創新x新創大南方」開幕典禮時被問及此事，他說，高雄2021年決算零舉債，還結餘0.28億，2年清償約70億，除招商引資推動重大建設，另一方面堅守財政紀律，改善高雄財政，是市府同仁努力。

他說，一方面讓重大建設能持續推動，另方面讓整體財政狀況逐年改善，以去年來說，高雄一年營業銷售總額約5.5兆，比前一年成長近1兆，比前一年增加23％，有經濟發展財政就會改善，以「擴大投資、繁榮經濟」逐步清償負債和改善財政狀況。