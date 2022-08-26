美國10年期債息回落，由輝達等科技股領軍，隔夜美股主要指數大漲，以及媒體報導美中兩國監管機關即將就中概股審計問題達成協議，由中概股組成的金龍中國指數亦飆升6.26%，受此提振，周五香港恆生指數盤中上漲0.5%，為20075.12點。國企股漲0.44%，報6878.91點。

投資人觀望聯準會主席鮑爾即將在傑克森霍爾（Jackson Hole）央行年會發表的演說，使港股漲幅受抑。

恆生科技股指數目前上漲0.44%，明源雲、瑞聲科技和萬國數據漲幅均超過4%，表現最佳快。手跌4%，跌幅最大；其次為商湯跌近3%。

太陽能股走強，信義光能漲4.2%。福萊特玻璃上半年營收創新高並宣布發放股利，股價應聲飆漲12.7%。

龍湖完成首單全額擔保中票發行，股價上漲4.6%。受此激勵，碧桂園、中國海外、旭輝、合景泰富、綠城、時代中國等大陸地產股齊揚。

旭輝永升上半年獲利成長逾三成，股價應聲跳漲7.3%，帶動大陸物管股走高，新城悅漲3.3%，合景悠活、萬象生活、中海物業漲幅都超過2%。