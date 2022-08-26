不少人在農曆七月時避免晚上出門，為了減少被沖煞的機會，而今（26）日晚上23時鬼門關，好兄弟即將返回陰間，但千萬別因鬼門關而鬆懈，仍應提高警覺。命理專家小孟老師近日在臉書粉專發文指出，鬼門關加上五星逆行，提醒「5星座、1生肖」盡量避免外出，容易吸引好兄弟靠近，導致衰運連連。

▎金牛座

天王星逆行，金牛座不要前往山區，以免摔倒跌倒。

▎牡羊座

木星逆行，牡羊座在鬼門關當天，避免前往工地附近與施工處，避免發生意外。

▎雙魚座

海王星逆行，雙魚座避免前往海邊或河堤，也盡量別去游泳池游泳，以免身體不適或發生意外。

▎水瓶座

土星逆行，水瓶座避免至陰涼與較陰的樹下，以免卡到陰。

▎摩羯座

冥王星逆行，摩羯座在鬼門關時要小心，不要隨意在家亂拜拜，或點臘燭、香氛，以免好兄弟逗留家中。

▎生肖蛇

鬼門關沖蛇，生肖蛇要注意交通安全問題，另外，家中有長輩屬蛇，要注意避免遠行。

除此之外，小孟老師也曾分享，鬼門關時10大禁忌，例如「家中不要放磁鐵、普渡品要吃完、不要聽佛經、不要擺花香、玩偶要藏起來、晚上不點蠟燭、不要說再見、不要向祖先抱怨、不要迴向冤親債主、鬼門關生產，事前要唸南無地藏王菩薩」。