中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝昨接受媒體訪問時指出，邊境解封時間點最快約9月底，交通部觀光局副局長林信任今受訪時表示，觀光業已經準備好，只要指揮中心宣布時程，業界立刻可以啟動，不過據規劃，邊境鬆綁定調「先入再出」，考量防疫能量，旅行社仍以接待入境團開始，下一步才是開放出境團，而自由行旅客不受影響。

林信任指出，觀光局已把出入境指引送到疫情指揮中心，目前等待審核，只等時程一宣布，整個國際觀光重啟可以直接進入時程中。

林信任表示，目前規劃先入境再出境，但業界有不同的期待，主要是國境鎖很久，但先前定調就是先入境再出境，若有改變，還要由指揮中心各組評估、確認可行性。

林說，政策有2個主要考量，分別是量能和重啟國境的準備工作。例如業者提到，經過2年多的疫情，很多團體型的路線要重新審視，國外很多飯店或知名餐廳或許停業了，需要時間重新準備。

此外，一般國際行銷至少要1至2個月準備期，等到確認之後，希望指揮中心提前給業界一些時間準備，畢竟海外上廣告、攬客、送客，都需要時間執行。