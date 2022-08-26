新北市長侯友宜在臉書貼出「改變的勇氣二部曲」影片，被民進黨新北市長參選人林佳龍嗆「改變不需要太大勇氣，只要給林佳龍機會。」侯友宜今（26）日表示，新北市不斷成長、茁壯，除了興利，更重要也要除弊，把多年陳疴轉變，新北市這幾年整頓五股垃圾山成為夏綠地、溫仔圳重新開發及建構三軸心，一步一腳印建構整個新北市成為大台北的中心點。

侯友宜說，改變需要大家的力量一起面對，一起讓新北市國際化，最近可以看到，湳仔溝幾十年沒變，現在變成已有生態，有乾淨的水質，大家一起努力，讓新北市不但成長茁壯，更能帶動大台北的發展。

侯友宜強調，新北市絕對不是台北市的衛星都市，是北台灣大台北的中心，所以新北好，北台灣好，千萬人共好，相信用這樣的理念，4年走來和左右各縣市並肩作戰，讓這個城市變成國際大都市，讓北台灣跟台灣一起共好。

昨天總統蔡英文到板橋幫林佳龍站台，有前里長大罵新北市政府，侯友宜對此表示，他在第一線行動治理，常常碰到里長，里長的事，都是大事，都是里民關心的事，新北市1032里現任里長只要提出問題，包括區長、市長能夠快速解決，就要全力以赴，4年下來，里長提出的問題，大概解決8成以上，這才是務實的工作，基本的路平燈亮水溝通、環境衛生、社會秩序安寧做好最重要，至於長遠規畫和建設，有2030願景逐步在落實實現當中。