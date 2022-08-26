沈文程、潘越雲、翁立友、向蕙玲、施文彬及李翊君近日前往台東為長者獻唱。（臺東縣政府社會處提供）

沈文程、潘越雲、翁立友、向蕙玲、施文彬及李翊君近日前往台東為長者獻唱。（臺東縣政府社會處提供）

沈文程、潘越雲、翁立友、向蕙玲、施文彬及李翊君近日前往台東為長者獻唱。（臺東縣政府社會處提供）

沈文程、潘越雲、翁立友、向蕙玲、施文彬及李翊君近日前往台東為長者獻唱。（臺東縣政府社會處提供）

沈文程、潘越雲、翁立友、向蕙玲、施文彬及李翊君近日前往台東為長者獻唱。（臺東縣政府社會處提供）

金曲歌王沈文程領軍，偕同潘越雲、翁立友、向蕙玲、施文彬、李翊君組「三王三后」陣容，近日前往台東為長者獻唱，連2天送上逾40首經典歌曲，為銀髮族掀起滿滿回憶殺；難得到台東唱歌給鄉親父老聽，翁立友的「愛的伴侶」換人做做看，特別邀來台東縣縣長饒慶鈴同台合唱〈愛的伴侶〉，沒想到這位他口中天后級的人物，一開口就令他大讚「歌唱實力及技巧太強」，直呼「縣長根本是被事業耽誤的歌唱家」。

先前就很常來台東旅遊的翁立友，對當地著名景點包括知本溫泉、三仙台、鹿野高台及金城武樹等如數家珍，在疫情發生前很常帶著家人來踩點的他更對台東美食及人情味念念不忘，最難忘多年前陪著已故的歌王高凌風來台東作秀，出席一個熱氣球晚會的演出，當時受到當地鄉長設宴款待吃美食，一道「炒螺肉」配啤酒讓3人開心聊整晚，翁立友笑說：「當時鄉長姓『包』，喝酒聊天時一直喊『包鄉長』，結果幽默的鄉長笑說：可以念快一點就變成『包香腸』，讓我跟高大哥笑不停。」

台東土生土長的沈文程，此次參與演唱會發揮說學逗唱功力，除了連2天擔任演唱嘉賓及主持人串場，更擔任這次「倚盃氣來唱歌」歌唱大賽的評審，去年就曾參加這系列活動唱歌的他堪稱是「最佳臺東宣傳擔當」；熱愛釣魚的沈文程沒放過這次回到故鄉釣魚的機會，特別多留幾天跑到卑南溪過足釣魚癮，更親曝有「好事發生」，原來釣魚釣出名堂的他最近更被全世界最大釣具公司DAIWA相中，將於明年推出沈文程聯名款釣具。

難得來台東獻唱，向蕙玲不僅用歌喉征服現場長青族，溫暖話語更讓長輩們想要直接介紹對象給她、替她「相親」；原來很有長輩緣的向蕙玲很會跟台下銀髮族歌迷聊天，在跟台下互動時還跟長輩們開玩笑說：「我真的太喜歡台東這個好地方跟人情味，乾脆直接嫁來台東最方便，就能天天住在這裡了。」沒想到此話一出，讓許多可愛的台東長輩們認真起來，在她下台後直拉著她說要安排對象給她，讓向蕙玲直呼：「這就是我這麼愛台東的原因。」