國民黨副主席夏立言24日晚間赴江蘇昆山，和大陸海協會長張志軍餐敘，但張志軍表示，大陸採取的相關反制行動是「正義之舉。」對於國民黨是否失分，國民黨台北市長蔣萬安今天回應，就是要很清楚直接表達堅定立場，反映台灣民眾的心聲。

蔣萬安表示，就是要很清楚直接表達堅定立場，當然反映台灣民眾的心聲，反對中共這次的軍演，而且也要表達農產品外銷檢疫問題，兩岸共同打擊犯罪的議題等等。

蔣萬安強調，面對面當面清楚表達台灣民眾捍衛中華民國的決心、全力保障台灣民眾權益堅定的立場。