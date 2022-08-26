民進黨台中市長候選人蔡其昌26日受邀參加台中榮總「遠距照護中心」揭牌典禮時接受媒體訪問，因蔡英文總統今天下午將在台中參加活動，針對1周內第2度來台中力挺，是否覺得市長選舉對手太強？蔡其昌說，從來不管對手強或不強，都不會去輕忽對手，他認為總統有她行程的考量跟佈局，總統也相信台中很有機會可以勝選，所以不只是來2次，未來她也會時常來台中，非常有信心翻轉台中；還有包括總統、副總統，還有很多好朋友都會來給台中加油、助選。

至於台中榮總「遠距照護中心」成立，蔡其昌表示，他多次到台中榮總，特別重視醫護人院的聲音，台中榮總作為中部地區最重要的醫療院所，整個服務民眾的品質與能量的提升，都長期協助爭取預算，讓台中榮總有更好的設備，能夠維護更多台中市民的健康，所以我多次到台中榮總來都是為了解決這些問題。

蔡其昌表示，榮總發展未來的遠距醫療，隨著科技的變化，醫療問題可以透過遠距解決，他目前是立法院副院長的角色，若需要他協助的地方，會在中央協助爭取預算、設備、人力。若未來當選市長，在台中市公衛體系也會跟榮總做最好的配合，讓台中市民的健康得到更好更多元的照顧。

蔡其昌也建議，針對遠距醫療的發展，應該進行醫院與醫院之間轉院的溝通，過去轉院可能比較麻煩，家屬需要帶著A醫院的病歷資料到B醫院進行申請，那未來透過遠距醫療的方式，榮總的治療團隊能夠看到A醫院的病患的狀況，數據也可以直接透過遠距傳輸直接看到，這對很多需要轉院的病患，是很大的福音，所以如果能用現代科技解決問題，這個都是我們應該要去爭取的。