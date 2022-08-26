迎戰年底九合一選舉，國民黨今推幹話撲克牌3.0文宣品，細數民進黨政府要員、民代一年來失職、失德言行。這次設計由民進黨北、桃市長參選人陳時中、鄭運鵬獲選，蔡英文總統「很不錯，你們畢竟是死忠的」也獲黑桃2的幹話金句認證。（周志豪攝）

迎戰年底九合一選舉，國民黨今推幹話撲克牌3.0文宣品，細數民進黨政府要員、民代一年來失職、失德言行。這次設計由民進黨北、桃市長參選人陳時中、鄭運鵬獲選，蔡英文總統「很不錯，你們畢竟是死忠的」也獲黑桃2的幹話金句認證。

有別於前兩代幹話撲克牌採「13張」規則，這次幹話撲克牌3.0改採「大老二」規則設計，其中陳時中在54張牌中入選10張是「幹話王」得主，而4張Q牌「幹話后」則分別由經濟部長王美花、立委范雲、林楚茵獲選。

此外，這次幹話撲克牌3.0除搭配花色設計，每張牌卡也加入小編附註為獲選幹話「畫龍點睛」。

黨務人士表示，幹話撲克牌3.0首波印製5000份，除地方黨部可限量索取，其餘將以募款小物推出供民眾認購。國民黨副發言人楊智伃表示，之後也會在國民黨臉書粉專上公布幹話撲克牌3.0預購方式。

國民黨上午記者會也仿「心臟病」玩法，創幹話王玩法。文傳會副主委林家興指出，幹話撲克牌3.0是繼2018地方選舉、2020總統大選後第3版，盼喚醒國人對民進黨要員雙標失言、傲慢濫權、不知民間疾苦記憶，年底用選票下架民進黨。

幹話撲克牌3.0由陳時中「我本來就撲克臉」與鄭運鵬稱「換堅在提名程序與現實上都不會發生」入選鬼牌。

4張大老二除被稱為「民進黨幹話王頭頭」的蔡英文總統「很不錯，你們畢竟是死忠的」幹話金句獲選黑桃2外，鄭運鵬曾稱「年輕人不應該把青春浪費的古文上」、陳時中「請大家自主應變」與林佳龍「我會是盧秀燕的剋星」也都入選。

至於象徵4個幹話后的Q牌，楊智伃說，黑桃與紅心部分都是王美花，分別是「現在電費實在太便宜，保證夏天用電沒問題」，以及面對國內通膨危機時，主張「在大賣場設立平價專區」。

此外，方塊Q與梅花Q則分別由范雲的「3＋11不是破口」，以及林楚茵被抓包在立法院議場內，透過林曾質疑有陸資的愛奇藝平台追劇時回應的「不是追劇是關切」入選。

而陳時中「我並沒有要選舉的打算，什麼時候都沒有」獲選為方塊K，林佳龍「沒有準備新北市」入選黑桃J，立法院副院長蔡其昌批台中市長盧秀燕「這媳婦當得不太稱職」則吊車尾以最小的梅花三之姿入選。