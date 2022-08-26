台東泰源技能訓練所收容人做的蛋黃酥未添加防腐劑，中秋節預購訂單已有2萬5000顆，收容人希望秋節團圓大家吃得幸福。

泰源技訓所副所長吳聲朋今天告訴中央社記者，技訓所烘培工坊6名收容人配合中秋佳節，製作廣式月餅、蛋黃酥、綠豆椪等傳統應景糕餅，因堅持食品不添加防腐劑，深受民眾喜愛，其中蛋黃酥今年詢問度和訂單最多。統計到昨天，已超過設定的目標達到2400盒，蛋黃酥2萬5000顆。

吳聲朋說，烘培工坊6名收容人，從麵粉過篩、調製內餡、鹹蛋黃噴米酒再低溫烘烤，按SOP流程包製出一顆顆蛋黃酥，表面刷層牛奶蛋液，撒上些黑芝麻粒，送進烤箱烘烤。且為確保食安，製作的成品都需取樣，用密實夾鍊袋分類包裝，註記品名及製作日期，冷凍保存，送到客戶手上絕對品質新鮮，安全保證。

技訓科長趙彥博表示，能夠配業到烘培工坊的收容人，表現良好是基本門檻，縱使具備烘焙基礎，都要再經過技訓考核，才能培育出師傅級的身手，每人1個月可賺到勞動金新台幣9000元。

趙彥博說，中秋節是家人團圓的時候，烘培工坊收容人把這分思念，用心在月餅上，希望大家吃得幸福。（編輯：黃世雅）1110826