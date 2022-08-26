Omicron BA.4、BA.5疫情即將在9月中下旬進入高峰，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝昨也透露，預計9月底後鬆綁邊境。外界關注為何選在疫情高峰推動鬆綁，他今解釋9月底若如指揮中心所料，疫情達到高峰，會再觀察2周，確定疫情向下後，從放寬總量、開放出團開始鬆綁，再往「0＋7」開放。

指揮中心6月15日起將入境檢疫從「7＋7」改為「3＋4」，入境總量也在8月22日放寬至單周5萬人次。王必勝今接受節目《新聞不芹菜》專訪時指出，這波疫情的高峰預計會落在9月底，高峰過後若疫情趨勢確定往下，就可以考慮鬆綁邊境。

王必勝表示，邊境絕對不是馬上全台，指揮中心、行政院做事要穩健，考慮的面向須深入社會各個角落，一定是一步一步地做。日本、新加坡都是指標，其中新加坡邊境開的比較快，入境管制鬆綁很多，台灣不希望落後太多，疫情、經濟、觀光3個主軸都需要平衡，這也是院長蘇貞昌一直在指示的。

若真如指揮中心所料，9月底疫情達到高峰。王必勝表示，屆時會觀察2周，確定疫情是否趨緩，接著先處理總量管制，再開放出團，再往下就是「0＋7」，包括檢驗、醫療整備、簽證、還需不需要總量管制等問題，都要考慮清楚。對於「0＋7」的時間點，他表示實在難以預測，中間有太多假設，待日子過去，就能講出更精確的時間。

王必勝透露，有信心可以把疫情弄好，這不是為了前指揮官陳時中，而是為了所有的國民，他希望自己「越早下台越好」，盼疫情早日平復、穩定、走向常態化，這是他最期待的事情。