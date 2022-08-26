彭佳慧扮鬼Q版造型超萌。（新視紀整合行銷提供）

彭佳慧鬼月推出首支客語創作單曲〈我要把你嚇死喔〉大受好評，MV在YouTube觀看次數已突破20萬次，單曲封面以手繪方式呈現搞怪的彭佳慧，趕在鬼門關前再釋出4款手繪造型，包括聶小倩、紅衣小女孩、咒怨、貞子，超萌繪圖令不少網友直呼「卡哇伊」。

彭佳慧應客家委會員邀請，首次創作客語歌曲〈我要把你嚇死喔〉，找來「金曲客語歌王」羅文裕共同參與歌詞創作，並由多次獲得金曲獎肯定的音樂製作人陳君豪操刀製作， MV找來網紅UG、八十八顆芭樂籽主唱阿強以及2019客家流行音樂大賽冠軍Siàu-lú khah-lah少女卡拉相挺出演。

她近期忙於準備10月1日即將舉辦的「怎樣Julia ／ Run Wild」小巨蛋演唱會，日前終於錄完草頭茱小姐客語專輯最後一首歌曲，預計11月發行，彭佳慧開心表示：「能唱歌能寫歌是一件很幸福的事，我們一起為這浪漫的語言，創造更多美好。」