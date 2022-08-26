大陸大象新聞報導，南京女大學生被害案二審26日在雲南西雙版納州中級人民法院開庭，被害人李X月的父親李勝夫妻一早進入法院。李勝表示，希望維持一審原判，「證據確鑿，期待法律公平公正的判決，給女兒一個交代。」2022年7月7日，該案在雲南西雙版納州中級人民法院一審宣判：主嫌軍事網路遊戲迷洪嶠，因故意殺人罪被判死刑，被教唆動手行凶的男子張晨光、曹澤青因故意殺人罪被判死緩。

大象新聞報導，2020年7月，被害人李X月在男友洪嶠哄騙之下獨身前往雲南猛海縣，與此同時，受洪嶠指使的張晨光、曹澤青也前往猛海，二人在提前準備好行凶工具之後，將李X月誘騙至猛海縣普洱茶公園內將她殘忍殺害。

李X月失聯後，聯繫女兒未果的李勝在女兒男友洪嶠的陪伴下報警。就在家人朋友尋找李X月期間，洪嶠曾在朋友中散布李X月拿走了他幾萬塊錢後，吵架離開的消息。

2020年8月4日，猛海縣警方通報，經縝密偵查，發現失聯女大學生李X月的男友洪嶠（24歲，江蘇南京人）等有重大作案嫌疑。8月3日，猛海警方會同南京警方在南京市將洪嶠、張晨光（男，21歲，江蘇宿遷人）、曹澤青（男，20歲，江蘇南京人）等犯罪嫌疑人抓獲，並於當日在猛海縣城郊外山林中找到了被掩埋的李X月屍體。

警方初步查明，犯罪嫌疑人洪嶠是軍事網路遊戲迷，遊說張晨光、曹澤青兩人相信他是國安人員，在南京合謀，指跟他發生細故的女友李X月是間諜，教唆張晨光、曹澤青前往猛海縣埋伏「制裁」，於7月9日晚再誘騙李X月玩尋人網遊為由至該縣城郊外的山林中集合，張、曹兩被告趁機殺害被害人並埋屍。

2020年9月，猛海縣人民檢察院通報稱，該院2020年9月4日對犯罪嫌疑人洪嶠以涉嫌故意殺人罪、盜竊罪批准逮捕；對犯罪嫌疑人曹澤青、張晨光以涉嫌故意殺人罪批准逮捕；對犯罪嫌疑人祁X強以涉嫌盜竊罪批准逮捕。

2022年1月28日上午，南京女大學生被害案在雲南西雙版納州中級人民法院開庭。2022年7月7日，該案在雲南西雙版納州中級人民法院一審宣判：洪嶠因故意殺人罪被判死刑，張晨光、曹澤青因故意殺人罪被判死緩。

一審判決後，該案三名被告洪嶠、張晨光、曹澤青均提起上訴。其中洪嶠提起了無罪上訴；張晨光、曹澤青提出一審判決過重。李勝表示，洪嶠一直否認自己的罪行，但是一審判決書寫得非常清楚，他是這起謀殺的策畫者。

李勝稱，被告洪嶠在公安偵查階段、檢察階段及法院階段都提出了要求精神鑒定的申請，但是均被駁回，公檢法都認為，洪嶠的行為，沒有表現出任何異常，「他在作案前經過四次的演練，這不是一個精神病能想像出來的行為。」

大象新聞此前報導，李勝曾透露被告洪嶠父親曾給他打電話表示愧疚，洪嶠父親提出想拿高額的賠償金取得原諒，希望和李勝能夠見面，李勝果斷拒絕。