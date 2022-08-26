永慶房屋據自家房仲網網路物件點閱資料，統計出2022年7月新北市的熱門社區。其中1-7名都是雙北地區的熱門常勝軍，汐止「瓏山林」位居首位，新店、板橋各有三所社區入榜。值得注意的是，過往較不常見的淡水地區，如今也有三個社區上榜。

7月新北市熱門社區榜首為汐止「瓏山林」。永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，「瓏山林」一直是雙北熱門社區的常勝軍，該社區周遭開發密度低、環境清幽，是許多注重隱私、生活環境的購屋者的絕佳選項之一。「瓏山林」雖然位居新北市，但過了內溝溪就能立刻進入台北市內湖區。在生活機能上，往南有東湖生活圈，開車十分鐘內也能抵達內湖，生活機能仍屬完善。另外「瓏山林」也因為地理位置較遠離區域中心，在房價上也有優勢。根據實價登錄資料，「瓏山林」近一年住宅平均單價為21.8萬元，僅有汐止區近一年平均單價32.8萬元的6至7折，也是本次前十名榜單中唯一社區平均單價比行政區平均單價來得低的社區。

但陳金萍提醒，「瓏山林」社區雖然平均單價較低，但是社區內多為透天、大坪數物件，因此房屋總價仍高。根據實價登錄資訊，「瓏山林」社區近一年平均住宅總價也有2千萬元以上水準，消費者需特別注意。

2到6名的熱門點閱社區，則由新店和板橋的社區所包辦。陳金萍指出，新店的「美河市」、「玉上園」、「寶徠花園」，以及板橋的「新巨蛋」、「巨蛋」、「超級F1」，也都是雙北熱門社區的常客，而這六所社區的共通點都是交通便利、生活機能完善。新店「美河市」及板橋「新巨蛋」分別是小碧潭站與新埔站的捷運共構宅，擁有「出站即到家」的高度便利性。

其餘社區步行十分鐘內皆能抵達捷運站，周遭亦可見傳統市場、大型量販店、百貨公司，生活機能完整。新店「玉上園」和「寶徠花園」近捷運七張站，緊鄰國道三號新店交流道，附近亦有建國市場、仁愛市場；至於板橋區的「超級F1」社區則位於交通樞紐，旁有三鐵共構的板橋車站，開車10分鐘內也能直上64快速道路，交通非常便利，環球購物中心、誠品生活、板橋體育場也在步行距離內。然而這些社區在交通機能上的優勢，也反應在房價上。除「巨蛋」社區外，其餘五個社區近一年的平均單價均比該行政區的平均單價高出40%以上。